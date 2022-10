Basta un gol al Sestri, Casale si arrende

SESTRI LEVANTE - Un gol imparabile a metà del primo tempo condanna un buon Casale, che in casa della capolista Sestri Levante cerca di lasciare fuori dal campo i problemi societari per i quali, a oggi, non c'è il neppur minimo segnale di miglioramento.

In porta va Calzetta (e Guerci, che non è neppure in panchina, per un problema muscolare, ma potrebbe essere uno dei primi a lasciare i nerostellati, appena si riapriranno, a fine novembre, i trasferimenti). Il sostituto è uno dei migliori in campo, in una gara che, per quasi tutta la ripresa, gli ospiti giocano in inferiorità numerica per il rosso a Nouri, sfiorando anche il pareggio con Diagne, colpo di testa che si stampa sulla traversa.

Già al 10' padroni di casa pericolosi, con Marquez, che centra il palo esterno. Vantaggio al 26': punizione di Candiano in area, per l'incornata di Pane, imparabile. Proteste casalesi al 40' per un intervento in area su Rossini, ma l'arbitro fa cenno di proseguire.

Al 10' della ripresa l'espulsione di Nouri. Dopo due opportunità per il raddoppio dei corsari, al 22' Diagne trova la traversa a negargli l'1-1. Traversa colpita, nel recupero, anche dai padroni di casa, con Rovido

SESTRI LEVANTE - CASALE 1-0

Marcatore: pt 26' Pane

Casale:Calzetta; Lacava, Marchetti, Gianola, Nouri; Simonetta; Perez, D'Ancora; Giacchino; Rossini, Mesina. A disp.: Dosio, Carboneri, Barbagiovanni, Sparacello, Tobia, Florio, Intinacelli, Rancati, Diagne. All.: Sesia.