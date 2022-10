Si Inaugur venerdì 4 novembre alle ore 18 a Palazzo Valentino di Valenza la mostra 'Giancarlo Teri – L’arte dell’incisione a mano libera'. Esposizione e catalogo, a cura del Centro Comunale di Cultura, intendono rendere omaggio alla storia professionale del maestro incisore Giancarlo Teri che ha contribuito, con le sue mani d’oro, a rendere grande la storia orafa di Valenza.

La mostra e il catalogo propongono una selezione di opere d’incisione eseguite da Teri negli anni per alcune delle aziende orafe per le quali ha lavorato e altre che ha realizzato per sé. Così accanto ad anelli, spille e bracciali troviamo una appassionata dedica a Firenze con un’incisione che riproduce l’immagine della città rinascimentale vista da Piazzale Michelangelo, poi ancora lastre incise in omaggio a Raffaello, Leonardo e Alessandro Fei. Ci sarà anche il lavoro personale più caro, quello composto dalle quattordici tavole che riproducono gli episodi salienti della storia di Pinocchio di Carlo Collodi.

La mostra si potrà visitare fino al 26 novembre. Sarà aperta al lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, al mercoledì dalle 9 alle 14, al venerdì e al sabato dalle 9 alle 12.