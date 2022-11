Emma e Theo contro la società delle delusioni e delle aspettative

LO SPETTACOLO - Dal 27 al 30 ottobre, lo spettacolo 'Riportami là dove mi sono perso' è stato portato in scena al Catania Off Fringe Festival, l'importante vetrina internazionale di teatro “off”. Dopo tanti giorni passati in una trasferta che ha consentito il confronto con tanti artisti e operatori teatrali provenienti da tutta Europa, le Officine Gorilla e il Teatro della Juta, che insieme producono lo spettacolo, porteranno per la prima volta ad Alessandria il testo scritto e diretto da Luca Zilovich e interpretato da Maria Rita Lo Destro e Michele Puleio. L'appuntamento è per sabato 5 novembre alle ore 21 al Teatro Ambra (viale Brigata Ravenna 8) di Alessandria.

E visto che tornare a casa è sempre un momento speciale, la replica sarà preceduta da un evento di avvicinamento allo spettacolo. Venerdì 4 novembre infatti, dalle 20.30 sarà possibile partecipare a un workshop gratuito di drammaturgia incentrato sulla scrittura di 'Riportami', condotto dall'autore Luca Zilovich. Sarà un incontro di due ore in cui lo spettacolo sarà letteralmente “smontato” e in cui si parlerà di come è nato il testo. Un'opportunità interessante per guardare lo spettacolo da una prospettiva diversa e per stimolare il confronto e lo scambio di opinioni con i protagonisti al termine della rappresentazione di sabato. I partecipanti al workshop avranno inoltre la possibilità di accedere allo spettacolo con un biglietto d'ingresso ridotto.

'Riportami là dove mi sono perso', seconda produzione delle Officine Gorilla, la prima in collaborazione con il Teatro della Juta, racconta la relazione tra Emma e Theo, fondata su sentimenti profondi, in forte contrasto con il mondo che li circonda, una realtà esterna fatta di delusioni e sconfitte, di mancanza di futuro familiare e professionale. Questa è la società attuale, quella che decreta la sconfitta della generazione dei trentenni e la difficoltà dei rapporti è tale da suscitare il desiderio di tornare là dove tutto si è guastato, interrotto, perduto, forse sotto un mucchio di oggetti vecchi che si sono accumulati e bisogna gettare via. I due ragazzi cercano rifugio in qualcosa che nemmeno loro sanno cosa sia o dove stia. Indietro non si torna ma da qualche parte dovranno pur (ri)cominciare.

La regia e la drammaturgia sono affidate a Luca Zilovich; in scena Michele Puleio e Maria Rita Lo Destro; le voci off sono di Giulia Trivero e Paolo Arlenghi e il disegno luci di Enzo Ventriglia. Biglietti: intero 10 euro, ridotto under 18 e partecipanti al laboratorio 8 euro. Apertura biglietteria ore 20 al Teatro Ambra di Alessandria. Per informazioni: cell. 345 0604219 o teatrodellajuta@gmail.com.