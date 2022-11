CASALE - Un derby, quello appena concluso al 'Natal Palli' tra Casale e Derthona per il 32esimi di finale di Coppa Italia, che ha ben poco da chiedere alle prestazioni sul campo ma tanto da dire e, soprattutto, raccontare sulla situazione ambientale e societaria dei nerostellati.

Scarsa intensità, seconde linee e contesti complessi da entrambi i lati sono i veri protagonisti di un primo tempo privo di emozioni e - a dir poco - scialba. Un campo poi in condizioni tutt'altro che ottimali danno vita a un primo tempo privo di trame di gioco, palla in aria e tanta ma tanta confusione. La prima occasione arriva al 41' per i padroni di casa con una punizione dal limite dell'area calciata alle stelle (o comunque molto vicino alle colline soprastanti lo stadio) da Sparacello. A tempo scaduto una 'spizzata' di testa quasi casuale che centra il palo frena la già avviata esultanza del Casale.

Una ripresa tendenzialmente piatta viene scossa, nel bene e nel male, dai tortonesi: all'8' da Bertozzi, con il portiere tortonese che si porta fuori dall'area con la palla tra le mani causando una punizione indiretta dal limite che non frutta ai casalesi, mentre al 24' il neo entrato Ciko risolve con un tap-in una mischia scaturita da corner portando in vantaggio gli ospiti. Tumulto per i nerostellati al 32' con Tobia che centra il secondo palo di giornata da zona dischetto dopo una respinta corta della difesa del Derthona. Perez e compagni sembrano reagire e al 34' Giacchino guadagna l'ennesima punizione dal limite: ma è proprio Perez a colpire la barriera. Ultima occasione per Lanza al 42' che da posizione ottimale non riesce a piazzare di testa su invito del solito Giacchino. Dall'altra parte è Manasiev ad avere il match point: fallisce ma non intacca il trionfo e il passaggio del turno ai tortonesi.

Ma la partita - quella 'vera', verrebbe da aggiungere - del Casale continua oltre il 90': tra pochi minuti infatti, sempre nello stadio casalese, il sindaco Federico Riboldi e l'assessore allo Sport Luca Novelli faranno il punto della situazione della società casalese che da settimane tiene col fiato sospeso appassionati, tifosi ma soprattutto famiglie e ragazzi monferrini.

CASALE - DERTHONA 0-1

MARCATORE: st 24' Ciko

CASALE: Calzetta, Carbonieri (30' st Simonetta), Rossi (35' st Lanza), Marchetti, Perez, Barbagiovanni (34' st Lacava), Sparacello (18' st Giacchino), Florio (9' st Tobia), Intinacelli, Nouri, Diagne. A disp. Dosio, Vicini. All. Sesia

DERTHONA: Bertozzi, Gomez (36' st D'Arcangelo), Manasiev, Tambussi, Romairone, Fomov (26' st Procopio), Giannone (21' st Trevisiol), Soplantai, Matera, D'Orazio (14' st Ciko), Turchet. A disp. Fiory, Agazzi, Zucchini, D'Arrigo, Linussi. All. Chezzi

ARBITRO: Mirri di Savona