Bertram, Severini torna in azzurro

TORTONA – Luca Severini torna in azzurro.

Dopo il debutto a Trieste contro la Slovenia del giugno scorso, il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco (che domenica era al PalaFerraris per Derthona-Venezia) ha richiamato l’ala bianconera in vista del doppio impegno della Nazionale per le qualificazioni al Mondiale 2023.

Il raduno dei 18 convocati (ma i giocatori di Milano e Bologna si aggregheranno il 10) è fissato per lunedì 7 novembre a Pesaro. Primo match, nella città marchigiana, venerdì 11 contro i Campioni del Mondo e d’Europa in carica della Spagna. Lunedì 14 novembre la trasferta a Tbilisi per affrontare i padroni di casa della Georgia.