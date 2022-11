SALE - L'indagine che dovrà definire come si sono svolti i fatti che hanno portato alla morte di Norma Megardi, 74 anni, sono ancora in corso. In carcere per l'omicidio, c'è Luca Orlandi, 24 anni, mentre i suoi genitori sono stati indagati, a piede libero (la coppia ha sempre respinto ogni addebito). Il giovane è accusato di omicidio volontario, incendio e distruzione di cadavere.

I difensori di Luca Orlandi, avvocati Gabriella Boero e Wladimiro Meisina, hanno chiesto per il loro assistito istanza di scarcerazione e, in subordine, gli arresti domiciliari. Richiesta che è stata respinta.

Tra le motivazione addotte dai legali il fatto che non c'è pericolo di reiterazione del reato: il 24enne aveva confessato nell'immediatezza dei fatti ma, spiega l'avvocato Boero, si trattò di ammissioni avvenute nell'immediatezza mentre ora il giovane vorrebbe precisare che quella dichiarazione ha delle particolarità sulle quali voleva apportare delle correzioni, modifiche nella sostanza "non riconoscendola come sua - ritrattazione che ad oggi non è stato possibile fare".