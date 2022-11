Il teatro fisico e gestuale si mescola all'elettronica

LO SPETTACOLO - Sabato 5 novembre, alle ore 21, alla Ristorazione Sociale di Alessandria, in Viale Milite Ignoto n° 1, Quizzy Teatro, con il Gruppo Stabile di Ricerca in Teatro Fisico 'Sintetico', porta sulla scena 'Society', una profonda riflessione sulle dinamiche umane di relazione, un modo per guardarsi allo specchio, riconoscersi e stupirsi: il mondo sommerso sotto la superficie delle cose, sesso, amore, rapporti di potere, invidia, competizione, altruismo, speranza. Lo spettacolo e, in

generale, il progetto 'Sintetico' vogliono indagare e restituire, né più né meno, l’essere umano di questo secolo, come sa stare con se stesso e ricercare rapporti, senza celare debolezze e cadute.

'Society', perciò, esplora ciò che pensiamo e sentiamo, ma non abbiamo il coraggio di mostrare, di agire, di dire, perché inibiti dalla morale comune, la volontà che solitamente reprimiamo, censuriamo o deviamo, nell'ambito delle relazioni affettive e professionali; così come porta sul palco l'aspetto 'liquido' dei legami che caratterizzano la varietà dell'esperienza umana, le relazioni personali e la sessualità, affrontati senza pregiudizi e senza barriere concettuali. La musica, prevalentemente di genere elettronico, conduce corpi in movimento che risvegliano emozioni, in uno spettacolo dalla forte impressività, dove il fisico, integrato alla melodia, è centrale, sino a sostituirsi alla parola, per esprimere una potenza comunicativa che esce dai canali tradizionali, allo scopo di poter più intimamente sondare i risvolti, anche i più bui, della società contemporanea, ma

per farne emergere, però, anche le risorse e le speranze.

Lo spettacolo, ideato, scritto e diretto da Monica Massone, è interpretato dai performer Paolo Caliego, Alice Guerrini, Asia Monti, Andrea Montrucchio, con la partecipazione della stessa Monica Massone. A 'Society' è abbinata la possibilità di apericena (con opzione vegeteriana), a cura di Ristorazione Sociale, servita dalle ore 18.30 alle ore 20.30, per un costo complessivo (spettacolo più apericena) di 25 euro. Il solo spettacolo ha costo di 13 euro. La prenotazione è vivamente consigliata al 348 4024894 (Monica), alla mail quizzyteatro@gmail.com oppure scrivendo all’indirizzo ristorazionesociale@coompany.it. La prevendita (senza diritti aggiuntivi) è anch’essa fortemente consigliata e si effettua presso la Ristorazione Sociale, dal lunedì al sabato, dalle ore 12.30 alle 15.