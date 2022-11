Lucchese - Alessandria, Martignago dall'inizio

LUCCA - Martignago dall'inizio è una novità che Rebuffi aveva, peraltro, considerato possibile già alla vigilia: a Lucca c'è bisogno di qualità, anche di giocate imprevedibili, anche per sorprendere una delle difese più solide del girone e il tecnico si affida all'ultimo innesto, con una possibile staffetta con Nepi.

Rota riprende il suo posto nella linea difensiva e Nichetti è titolare, diga davanti alla difesa, anche sulle palle alte, insieme a Speranza. Un 4-4-2, con due punte affiancate.

Lucchese con il tridente d'attacco annunciato, Bruzzaniti, Bianchimano e Semprini, l'unica novità è a sinistra nei quattro della linea arretrata.

LUCCHESE - ALESSANDRIA 0-1

Marcatori: pt 2' Lombardi

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

38' Salvataggio sulla linea di Nunzella sulla conclusione di Bianchimano destinata a insaccarsi

36' Ammonito Rota

33' Marietta blocca la conclusione di Visconti, che gli rimbalza davanti

27' Occasione per il raddoppio, Martignago servito in area, gira sul fondo

10' Segna la Lucchese, con Bianchimano, ma si è già alzata la bandierina del fuorigioco dell'attaccante

9' Ripartenza Grigi, Lombardi a destra, Martignago in sovrapposizione, cross in area per Galeandro, che non riesce a corregere, da buona posizione

8' Semprini dal limite, un metro sulla traversa

2' GOOOL ALESSANDRIA: Speranza salta Quirini a sinistra, taglio perfetto, Cucchietti in tuffo non ci arriva, sul secondo palo Lombardi è pronto a infilare in rete

1' Calcio d'inizio della Lucchese

Il tabellino

Lucchese (4-3-3): Cucchietti; Qurini, Tiritiello, Benassai, Franco; Tumbarello, Rizzo Pinna, Visconti; Bruzzaniti, Bianchimano, Semprini. A disp.: Galletti, Alagna, Maddaloni, Ferro, Bachini, Romero, D'Ancona, Catania, D'Alena, Mastalli, Merletti, Ravasio. All.: Maraia

Alessandria (4-4-2): Marietta; Rota, Checchini, Sini, Nunzella; Lombardi, Nichetti, Speranza, Podda, Lombardi; Martignago, Galeandro. A disp.: Dyzeni, Rossi, Costanzo, Mionic, Rizzo, Perseu, Pellegrini, Bellucci, Baldi, Ghiozzi, Filip, Gazoul, Nepi. All.: Rebuffi

Arbitro: Taricone di Perugia

Assistenti: Conti di Seregno e Minafra di Roma2, quarto ufficiale Pica di Roma1

Note: Serata fresca, terreno in discrete condizioni. Spettatori: Ammoniti: Benassai, Rota per gioco falloso Angoli: 5-0 per la Lucchese. Recupero: