Derthona, una ripresa da tre punti

TORTONA - Incomincia a diventare una legge: al 'Coppi' dopo il Legnano anche la Castanese crolla 3-0 nella ripresa sotto i colpi dei ragazzi di Chezzi che è stato bravissimo a semplificare gli schemi del Derthona ma soprattutto a riaccendere negli occhi il fuoco della battaglia sul campo.

Il primo tempo è avaro di emozioni: in cronaca finiscono solo un colpo di testa di Zucchini su cross di Procopio, una verticalizzazione improvvisa per Lomolino che però scarica fra le braccia di Fiory, un tiro sull'esterno della rete di Saccà e proprio appena prima del 45' un pallone recuperato dall'esterno destro dei padroni di casa che serve a centro area Romairone bravo a girarsi ma sfortunato nel vedere la sua conclusione murata da un difensore.

La partita si sblocca al 3' della ripresa: Saccà lanciato a rete da Turchet viene atterrato al limite dell'area da Boccadamo che nonostante le proteste dei padroni di casa rimedia solo un cartellino giallo. La rabbia però si spegne poco dopo perché dal piazzato proprio Turchet indovina la traiettoria giusta sul primo palo per infilare in rete il pallone e portare in vantaggio il Derthona. I padroni di casa reclamano due rigori - per un tocco di mano su colpo di testa di Ciko e per un fallo su Saccà in area - ma l'arbitro non è dello stesso parere; il Derthona chiude comunque la partita in quattro minuti fra il 35' e il 38' prima con un siluro di Ciko dal limite dell'area, poi con un tiro a giro di Romairone che difende bene la palla e lascia di sasso Tota.

DERTHONA - CASTANESE 3-0

MARCATORI: st 4' Turchet, 35' Ciko, 38' Romairone

DERTHONA (4-1-4-1): Fiory; Fomov (39' st Soplantai), Agazzi, Zucchini, Procopio; D'Orazio; Saccà, Ciko, Turchet (41' st D'Arcangelo), Trevisiol (34' st Giannone); Romairone (46' st Linussi). A disp. Bertozzi, Gomez, Tambussi, D'Arrigo, Matera. All. Chezzi

CASTANESE (4-3-3): Tota; Grieco, Gatelli, Sorrentino (40' st Becchi), Boccadamo (19' st Urso); Latini (21' st Costa), Arrigoni, Lomolino; Ndiaye, Braidich (40' st Gatti), Milani (27' Facchini). A disp. Di Lernia, Mara, Lorenzi, Manfrè. All. Molluso

ARBITRO: Zini di Udine

NOTE Ammoniti Agazzi; Latini, Sorrentino, Boccadamo, Mara. Calci d'angolo 7-3. Recupero pt 2'; st 5'. Spettatori 400 circa.