I Vigili del Fuoco salvano tre capre

ROCCHETTA LIGURE - Si sono concluse nella serata di oggi le operazioni da parte dei Vigili del Fuoco di Novi Ligure unitamente al personale Saf (speleo, alpino, fluviale) della sede dei Vigili del Fuoco di Alessandria, per il recupero di tre capre rimaste bloccate in una zona impervia all'interno del territorio comunale.

Il complesso lavoro di salvataggio ha impegnato i soccorritori per molte ore, a causa dell’area difficilmente raggiungibile. Recuperati ed in buone condizioni, gli animali sono stati portati in una zona più sicura.

Sul posto il sindaco e i Carabinieri di Rocchetta Ligure.