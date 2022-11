Open Day di pugilato per imparare e provare

Porte aperte alla palestra Boxing Club Tortona per far conoscere a neofiti e curiosi la nobile arte, e soprattutto provare a indossare i guantoni e salire su un vero ring. E' la terza edizione della 'Boxe Experience', uno stage rivolto a chi non conoscere il pugilato, informarsi e magari sfatare qualche luogo comune sul fatto che non sia adatto a donne e bambini.

Il 12 novembre alle 15,30 il tecnico federale Nicholas Termine darà il benvenuto ai partecipanti, con alcuni cenni storici sulla boxe, regole di base e la nascita della disciplina moderna come la conosciamo oggi.

Nella seconda parte della giornata si darà spazio alla prova pratica: piccolo riscaldamento aerobico e i primi rudimenti su come si tiene la 'guardia' e i movimenti da compiere, i colpi e naturalmente si potrà dare qualche colpo al sacco.

"E' un modo per prendere confidenza con questo bellissimo sport, con il ring e con tutto l'ambiente pugilistico. L'invito è esteso a tutti, dai 12 anni in su. A fine giornata gli allievi della palestra incroceranno i guantoni con alcuni sparring partners".

E' consigliata la prenotazione al 378-0885874.

Info: www.boxingclubtortona.it

Boxing Club Tortona

via Silvio Ferrari n. 15

Tortona