Protesta Luese Cristo: "Il raddoppio era regolare"

ALESSANDRIA - "Eravamo sicuri che il 2-0 di Mocerino, a inizio ripresa contro la Pro Dronero, era regolare. Le immagini ci confermano che l'assistente ha sbagliato ad alzare la bandierina e l'arbitro ad annullare".

Daniel Romeo, direttore generale della Luese Cristo, si è procurato le immagini dell'azione 'incriminata'. "Cambia nulla, però, almeno, dimostriamo che le nostre proteste avevano un fondamento".

La gara si è scaldata nella seconda parte, dopo la rete non convalidata, il secondo giallo a Spriano, il rosso diretto a Russo, entrato in campo anche se era già in panchina per il problema muscolare, e l'espulsione di Adamo. Mercoledì le decisioni del giudice sportivo: la matricola perderà due titolari e, quasi sicuramente il tecnico dovrà seguire un'altra gara dagli spalti.