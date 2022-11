Ritrovato un lupo morto a Castelletto: è il terzo caso in una settimana

CASTELLETTO D'ORBA - Potrebbe essere riconducibile all'impatto con un veicolo il decesso del terzo esemplare di lupo rinvenuto (nella sola zona dell'Ovadese) nel giro di una settimana. Stavolta i resti sono stati ritrovati (nella giornata di ieri, lunedì 7 novembre) a Castelletto d'Orba, lungo la strada delle Fonti.

Si tratta di un giovane maschio dell’anno del branco di Montaldeo. I precedenti risalgono a martedì scorso, con l'intervento dei Carabinieri forestali della stazione locale nell'area del ponte sull'Orba, a pochi metri dal Borgo di Ovada, e di venerdì 4 novembre, in località Volpina (proprio a ridosso dei binari dell'Acqui-Genova).

Anche questa carcassa verrà portata al Presidio Multizonale Veterinario di Alessandria per gli accertamenti delle cause di morte che verranno eseguiti in collaborazione con l’Università di Torino dal Dipartimento di Scienze veterinarie e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta (IZP)-Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (CeRMAS).