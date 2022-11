Enzo Amich (Fdi) nella commissione IX, Trasporti e Telecomunicazioni

ROMA - Enzo Amich, neo-deputato monferrino eletto tra le fila di Fratelli d'Italia, farà parte della Commissione parlamentare IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni).

È lo stesso Amich, forte dell'esperienza maturata prima come macchinista e quindi come presidente di 5T (dalla cui carica si è recentemente dimesso), ex capo di gabinetto del Comune di Casale, ad annunciarlo sui social.