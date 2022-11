Ospedale di Tortona, un "sì" ai privati

TORTONA - La privatizzazione di alcuni servizi dell'ospedale di Tortona può procedere. Delusione per il sindacato dei medici ospedalieri Anaao-Assomed che avevano presentato ricordo per chiedere di sospendere la gara indetta dall’Asl di Alessandria per affidare ai privati una parte dei servizi del nosocomio tortonese.

Avuta la notizia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, il direttore dell'AslAl, Luigi Vercellino, ha disposto un’ulteriore dilazione dei termini per la presentazione delle offerte: il bando resterà aperto fino al 5 dicembre.

Ospedale Tortona: privatizzare,

la rivolta dei medici Il sindacato si rivolge al Tar per annullare la delibera sugli appalti

La polemica

La privatizzazione di alcuni settori dell'ospedale di Tortona aveva allarmato anche la politica. Critiche sono giunte dal parlamentare di LeU, Federico Fornaro, e dal consigliere regionale Domenico Ravetti (Pd).

Chiara Rivetti, segretaria regionale di Anaao-Assomed Piemonte, aveva detto al 'Piccolo': "Posso capire la richiesta di medici privati al Pronto soccorso, visti i problemi della Medicina d'urgenza. Diverso è il discorso per un reparto come Fisioterapia, per il quale andrebbe incentivato l'impiego di personale pubblico".