Alto Monferrato Experience: "Diversi Comuni hanno già scelto Alasia"

ACQUI TERME - Poco più di un mese fa nel salone dell'ex Kaimano l'associazione Alto Monferrato Experience ha presentato agli acquesi il nuovo progetto digitale 'Alasia', la nuova piattaforma web di promozione turistica e commerciale – progettata dal presidente della neonata associazione Maurizio Gagino - al servizio di Comuni, Pro Loco, associazioni, strutture ricettive, ristoranti ed esercenti. Una grande vetrina di «marketing conversazionale» tradotta in ben 29 lingue, «per parlare con il mondo e per promuovere ciò che già si può trovare sul territorio».

Il marketing che dialoga

«A un mese dalla presentazione – spiega Enrico Rapetti, vice presidente di Alto Monferrato Experience - stiamo avendo riscontri molto interessanti. Già diversi Comuni e Pro Loco hanno aderito al progetto. I sindaci di Cassine, Alice Bel Colle, Spigno Monferrato e Monastero Bormida si sono già uniti a noi, e proprio questi giorni incontreremo anche con i sindaci di Rivalta Bormida e Ponzone».

'Alasia' garantisce un sistema di microservizi digitali indipendenti che, interfacciati tra loro, producono una potente piattaforma gestionale che va a dialogare con il potenziale turista dalla scelta del proprio itinerario vacanziero fino a tutta la durata del soggiorno. «Stiamo ricevendo richieste di informazioni per potenziali adesioni anche da diversi comuni dell'astigiano», aggiunge Rapetti. «A quando il 'go live' della piattaforma? Crediamo entro la fine di dicembre/inizio gennaio. Invitiamo enti, associazioni e gli operatori economici ad aderire ad 'Alasia', il cui obiettivo è quello di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale per una crescita turistico-promozionale intelligente, sostenibile ed inclusiva».