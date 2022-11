Bertram, tris Under 19 alla Next Gen Cup

TORTONA - Percorso netto. La formazione Under 19 della Bertram Derthona chiude la prima tappa di Pesaro della Next Gen Cup 2022/23 con tre vittorie in tre incontri e si trova in testa al Girone A nella competizione di Legabasket riservata alle squadre dei sedici club di Serie A.

La squadra allenata da Luca Ansaloni si potrà così presentare in pole position a fine febbraio alla partenza della seconda e ultima tappa di regular season in programma a Trento e Rovereto, per provare a strappare un posto tra le prime quattro del suo gruppo e qualificarsi così alla Final Eight.

Dopo i successi con Brindisi e Sassari i giovani tortonesi infilano il tris con un’altra vittoria ben oltre la doppia cifra di margine, ai danni di Reggio Emilia.

Chiusa l’avventura in terra marchigiana, l’appuntamento con la seconda tappa di Trento e Rovereto è dal 23 al 26 febbraio, dove si definiranno i nomi delle prime quattro squadre di ciascuno dei due gironi qualificate alla fase finale. In Trentino la Bertram se la vedrà con Nutribullet Treviso, Carpegna Prosciutto Pesaro, Pallacanestro Trieste e Varese Basketball.

Bertram Tortona – Happy Casa Brindisi 92-51

(22-12, 51-24, 71-39)

Bertram: Tambwe 11, Tandia 12, Maiga 4, Biaggini 14, P. Lisini 1, Errica 10, Zonca 5, Baldi 13, Jankovic 9, R. Bellinaso 3, Ansevini 4, Armanino 6. All. Ansaloni

Happy Casa: Buttiglione 3, Basta 12, Castellitto, Brunetto 21, Flores, Satte 2, Bocevski 6, Mazzone 1, Fusco 2, Allegretti, De Donno 4, Schifeo. All. Patera

Bertram Tortona – Banco di Sardegna Sassari 77-65

(21-10, 45-33, 59-50)

Bertram: Tambwe 6, Tandia 10, Maiga 9, Biaggini 9, P. Lisini 5, Errica 11, Appetiti, Baldi 15, Jankovic, R. Bellinaso 6, Armanino 6, Moro. All. Ansaloni

Banco di Sardegna: Motzo 12, Basoli 2, Casu ne, Denti, M. Piredda 4, Giua ne, Pitirra 6, S. Piredda 13, Pisano 18, Mura, Raffo 2, Palazzi 8. All. Zucca

UnaHotels Reggio Emilia – Bertram Tortona 55-77

(18-23, 27-46, 34-64)

UnaHotels: Codeluppi 7, Belloni 6, Ferrari 7, Giberti 6, Vaccari, Vecchi, Camara, Faye 4, Pastorelli 4, Suljanovic 7, Yadde 7, Deme El Hadji 7. All. Menozzi

Bertram: Tambwe 10, Tandia 8, Maiga 5, Biaggini 8, P. Lisini 4, Errica 17, Zonca, Baldi 19, Jankovic 4, R. Bellinaso 2, Armanino, Ansevini. All. Ansaloni