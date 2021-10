Gianluca Cefalì

Consulente per la Società CondominioTuo, analizza attraverso podcast mensili e dinamiche interne ai condomini sia di natura fiscali, sia contributiva, sia amministrativa.

Consulenza, revisione, amministrazione condominiale e immobiliare. Il mondo del condominio è cambiato, perché non dovrebbe cambiare chi lo amministra?

Ormai l’Amministratore di condominio è un professionista che deve far fronte a problematiche e esigenze diverse rispetto a qualche anno fa, l’immobilismo genera problemi.

Un’amministrazione dinamica e moderna per aumentare la qualità della vita in Condominio ed il valore degli immobili è la soluzione.

Nuovi metodi di Amministrazione per affiancare chi vive il condominio e non lasciarlo mai da solo.

Tutto questo è Condominiotuo.