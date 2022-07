Il 16 luglio è la Giornata mondiale del serpente

Ricorre oggi, 16 luglio, la Giornata mondiale del serpente, World Snake Day.

Questa giornata rappresenta un'occasione per celebrare i serpenti e sensibilizzare in relazione alla loro conservazione. Mentre i serpenti sono minacciati da molti degli stessi problemi che riguardano tutta la fauna selvatica (perdita di habitat, cambiamenti climatici e malattie), gli atteggiamenti negativi nei loro confronti possono essere il più grande ostacolo alla loro conservazione perché spesso impedisce gli sforzi per affrontare altre minacce.

Spesso ingiustamente temuti, questi affascinanti rettili striscianti godono da tempo di una brutta e immeritata reputazione: in realtà sono animali molto preziosi, che svolgono un ruolo importante nel mantenere sani e in equilibrio gli ecosistemi.

