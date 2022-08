Il 23 agosto è la Giornata internazionale per la memoria della tratta degli schiavi e la sua abolizione

Ricorre oggi, 23 agosto, la Giornata internazionale per la memoria della tratta degli schiavi e la sua abolizione.

Nella notte tra il 22 e il 23 agosto 1791, a Saint Domingue, oggi Repubblica di Haiti, ebbe inizio la rivolta che avrebbe giocato un ruolo cruciale nell'abolizione della tratta transatlantica degli schiavi.

È in questo contesto che la Giornata internazionale per la memoria della tratta degli schiavi e la sua abolizione viene commemorata il 23 agosto di ogni anno. È stato celebrata per la prima volta in diversi paesi, in particolare ad Haiti (23 agosto 1998) e all'isola di Gorée in Senegal (23 agosto 1999).

Questa giornata intende iscrivere la tragedia della tratta degli schiavi nella memoria di tutti i popoli. In conformità con gli obiettivi del progetto interculturale "Le rotte dei popoli schiavi", dovrebbe offrire un'opportunità per la considerazione collettiva delle cause storiche, i metodi e le conseguenze di questa tragedia e per un'analisi delle interazioni a cui ha dato origine tra Africa, Europa, Americhe e Caraibi.

