Reti elettriche, fino al 12 settembre i controlli aerei di E-Distribuzione

Sono iniziati il 2 settembre (e finiranno il 12) i controlli aerei svolti da E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. Verranno esaminati 1200 km di rete nella provincia per verificarne lo stato.

Il monitoraggio verrà compiuto attraverso un elicottero che sorvolerà a bassa quota e con l’ausilio di una tecnologia di ultima generazione, Lidar (Light Detection And Ranging) che permette di scansionare la rete con una fotocamera e verificare dove c’è bisogno di una modifica o di una manutenzione o di tagliare la vegetazione circostante: molte volte infatti capita che una pianta, condizionata da eventi esterni, come vento e pioggia, possa interferire con l’impianto, causando delle interruzioni o provocando degli incendi. L’intervento sarà realizzato con le linee elettriche in tensione, senza ricorrere ad alcuna discontinuità di servizio, e quindi non verrà arrecato alcun danno alla clientela. L’obiettivo dell’Azienda è quello di ridurre al minimo il numero di sospensioni di corrente per migliorare sempre di più la qualità del servizio reso, predisponendo piani di intervento in grado di prevenire cause di potenziali disservizi.

“Le ispezioni aeree sono per E-distribuzione un investimento economico e tecnologico importante - spiega Enrico Bottone, Responsabile di E-Distribuzione area regionale Piemonte e Liguria - ma è un’attività fondamentale che ci permette di ridurre in modo significativo i tempi necessari ai controlli, di aumentare l’accuratezza e di evitare cessazioni di servizio. Grazie a questi monitoraggi, garantiamo ai nostri clienti una rete elettrica affidabile e duratura.”