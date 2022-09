Non si ferma al controllo, scappa e fa resistenza: arrestato 18enne

ALESSANDRIA - Non si è fermato all’alt ed è stato inseguito dai Carabinieri del Cristo. Una volta raggiunto, il 18enne nordafricano si è reso protagonista di resistenza a pubblico ufficiale. A quel punto è scattato l’arresto, l’udienza di convalida si è svolta giovedì scorso.

I fatti si sono verificati la scorsa settimana al quartiere Cristo, in via Martiri della Benedicta. Il giovane è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente per cui è stato segnalato alla Prefettuta. Potrebbe essere quello il motivo del tentativo di fuga.