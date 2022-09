Protezione civile e Cri dicono addio a Giancarlo Paradiso

Alessandria dice addio a Giancarlo Paradiso, punto di riferimento della Protezione civile locale: "Abbiamo perso un grande amico - scrive sui social il coordinatore del gruppo, Andrea Morchio - Un grande uomo, un grande volontario, che ha vissuto sempre con il pensiero di fare qualcosa per aiutare gli altri. Fino a pochi giorni fa mi parlava di nuovi progetti per l'associazione di volontariato da lui fortemente voluta. Ha lottato sempre a testa alta contro quella maledetta malattia, pensando sempre al futuro, non personale ma a quello del suo volontariato. Giancarlo, spetta a tutti noi prendere il tuo testimone e, mi raccomando, ci serve il tuo aiuto anche da lassù".

Anche il comitato alessandrino della Croce Rossa, guidato da Marco Bologna, si unisce al cordoglio: "La Croce Rossa di Alessandria si unisce al dolore per la perdita del caro Giancarlo Paradiso. Una persona che ha fatto del volontariato la sua vita, con costante impegno e dedizione, prestando la sua opera a favore del Coordinamento Territoriale Volontariato di Protezione Civile Alessandria. Le nostre più sentite condoglianze raggiungano i familiari, i colleghi, gli amici e tutti quanti fossero a lui vicini".