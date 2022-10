Outlet, domenica torna il Fashion Festival

Domenica 9 ottobre segna il grande ritorno del Fashion Festival nei cinque centri McArthurGlen di Serravalle, Noventa di Piave, Barberino, Castel Romano e La Reggia: una giornata ricca di offerte imperdibili e di intrattenimento, per dare il benvenuto allo shopping autunnale.

A quasi tre anni di distanza dall’ultima edizione, dopo l’interruzione legata all’emergenza pandemica, torna quindi uno degli appuntamenti più attesi dai visitatori dei centri. Il ritorno del Fashion Festival sancisce ulteriormente il ritorno alla piena normalità degli eventi speciali di McArthurGlen in Italia, confermando un percorso di ripresa avviato da molti mesi all’interno dei Designer Outlet.

Solo per il 9 ottobre (apertura 9-20) moltissimi brand di Serravalle Designer Outlet proporranno tre prodotti iconici della collezione autunno-inverno con un’ulteriore riduzione del 70% sul prezzo outlet. Ampia scelta tra gli articoli in promozione, dai capispalla alle borse, sneakers, accessori e beauty: un evento unico per rinnovare il guardaroba autunnale. Tra le moltissime offerte, imperdibili per lui il parka di Woolrich, la felpa di Diesel o la giacca iconica di Napapijri, lo zaino in pelle Piquadro, l’orologio Fossil. Per lei, acquisti preziosi con il tubino acquamarina di Roberto Cavalli, il piumino di Rossignol, lo zainetto rosso di Twinset o la borsa di Furla. Sul sito mcarthurglen.it/serravalle l’elenco completo dei brand aderenti e tutti i prodotti scontati.

Molte le attività di intrattenimento offerte: lungo tutta la giornata tanta musica con marching band e gruppi musicali che animeranno alcune vie del Centro. Inoltre, attività per i più piccoli come il truccabimbi, palloncini colorati, zucchero filato e pop-corn. Per i più grandi, nel pomeriggio djset con aperitivo gratuito.