Consorzio di Bacino: Bovone (Europa Verde-Verdi) nel Cda

Europa Verde-Verdi Alessandria augura buon lavoro a Giulia Bovone, co-portavoce provinciale, a seguito della nomina a componente del Cda del Consorzio d’area vasta-Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani di competenza della Città di Alessandria.

“E’ per me un onore ricevere questo incarico e spero che le mie competenze possano essere utili alla comunità. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce uno dei temi più salienti della politica ambientale e svilupparlo al meglio permetterà di ottenere un miglioramento della qualità ambientale oltre ad un risparmio in termini economici per tutti”, le sue parole.

“Sono sicuro che le qualità e le competenze, unite ad una visione politica orientata alla giustizia ambientale ed alla giustizia sociale, di Giulia Bovone siano utili per le funzioni e le responsabilità del ruolo assegnatole - aggiunge Raoul Oliva, co-portavoce di Europa Verde-Verdi Alessandria - Abbiamo a cuore il futuro del nostro territorio e siamo onorati di poter contribuire in un settore che consideriamo di importanza strategica come quello dei rifiuti”.