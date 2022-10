Open for Future Scuola, venerdì e sabato orientamento per i ragazzi

Venerdì 14 e sabato 15 ottobre, nella sede dell'Acsal in piazza De André 76 ad Alessandria, si terranno eventi gratuiti di orientamento dedicati a ragazzi frequentanti le scuole secondarie di I grado (scuole medie) e le loro famiglie: si terrà, infatti in presenza la IV edizione di Open for Future Scuola, Salone dedicato all’Orientamento Scolastico di Alessandria e provincia.

Organizzato dall’Associazione Cultura e Sviluppo, partner della Rete Territoriale di Orientamento, in collaborazione con Obiettivo Orientamento della Regione Piemonte, l’evento - grazie alla presenza di istituti scolastici superiori e Agenzie formative di Alessandria e città limitrofe, torna ad offrire un luogo di incontro e scambio tra famiglie e scuole, permettendo di conoscere l'offerta presente sul territorio, sostenendo e accompagnando studenti, studentesse e famiglie nel percorso di orientamento e scelta. Venerdì sarà dedicato ai colloqui orientativi e ai suggerimenti per effettuare una scelta consapevole e informata; sabato le scuole superiori e le agenzie incontreranno famiglie e ragazzi con stand espositivi, laboratori interattivi ed elevator pitch.

Il programma in dettaglio:

Venerdì 14, in orario 14-18: colloqui di orientamento individuali e gratuiti con il personale di Obiettivo Orientamento Piemonte; dalle 18.30 alle 20 incontro informativo dal titolo “DON’T WORRY, BE sChOOL. Scelte serene per futuri felici”, a cura della dottoressa Elisabetta Ramonda , psicologa clinica, referente per l’orientamento, operatrice nei servizi di formazione e supporto alla scelta, nonché mamma di 5 figli

Sabato 15 ottobre dalle 10 alle 16 Salone dell'Orientamento scolastico: area espositiva, laboratori interattivi e momenti di presentazione pubblica dell'offerta formativa e scolastica degli Istituti superiori di Alessandria e provincia e delle Agenzie Formative presenti sul territorio. Si offre alle famiglie l'occasione di incontrare i referenti delle varie scuole, conoscere i singoli percorsi e avere informazioni dettagliate. Saranno presenti le agenzie formative: Ciofs, Cnos Fap, Enaip, Foral; gli Istituti Superiori: (Acqui Terme) Istituto Levi Montalcini, Istituto Parodi; (Alessandria) Liceo Scientifico Galilei, Istituto Saluzzo-Plana, Istituto Vinci-Nervi-Fermi-Migliara, Itis Volta. Inoltre: Istituti Balbo-Palli e Leardi (Casale M.to), Liceo Amaldi e Istituto Ciampini-Boccardo (Novi Ligure), Istituto Cellini (Valenza).





Anche il Progetto Genitori

Nell'ambito delle iniziative di Cultura e Sviluppo dedicate a giovani e famiglie, mercoledì 12 ottobre alle 20.30 riprendono gli incontri del Progetto Genitori. In occasione del cineforum dedicato a genitori e figli, verrà proiettato il film ‘Un mondo in più’, con la partecipazione speciale del regista Luigi Pane e dell’attore Francesco Ferrante. Conducono la serata Barbara Rossi (media e film educator, saggista di cinema, presidente dell’associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna) e Patrizia Farello, psicologa, pedagogista, già docente di Scienze umane.

Il film, presentato alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma, omaggia Pier Paolo Pasolini e racconta la storia di Diego, diciassettenne, trasferitosi a Roma insieme al padre, dopo la morte della madre. Un giorno il figlio del boss che ha reso possibile il loro trasferimento da Napoli, viene coinvolto in un tentato omicidio a cui assiste anche la fidanzata Tea. Sarà compito di Diego e suo padre nasconderla.