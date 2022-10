La provincia si mobilita per le donne iraniane

La morte di Mahsa (Jina) Amini, la ventiduenne deceduta il 16 settembre a Teheran, dopo essere stata arrestata dalla polizia perché non portava il velo in modo corretto, e l’uccisione di Hadis Najafi, la ragazza simbolo delle proteste per Mahsa Amini, e di altre giovani ragazze, hanno scatenato la rivolta in tutto il paese, e una dura repressione da parte del regime.

Sono donne coraggiose che guidano le proteste per i loro diritti umani insieme agli uomini. Lottano per diritti semplici ma fondamentali che lo Stato nega loro da anni. Molte associazioni alessandrine, Cgil, Cisl e Uil, e alcune amministrazioni comunali (comune di Alessandria, Capriata D’Orba e Fubine) hanno raccolto il loro appello e si sono uniti in una rete solidale mettendo in campo due iniziative a sostegno delle donne iraniane sotto il titolo “Per le donne iraniane. Siamo la vostra voce”.

Il primo appuntamento è previsto nella giornata di oggi al teatro Ambra di Alessandria, in viale Brigata Ravenna 8: ci sarà la proiezione del docufilm “Be My Voice” di Nahid Persson, in due differenti orari: al mattino, dalle 9 alle 11, per le scuole e, alla sera, dalle 21 alle 23, per l'intera comunità.

Domani mattina, 27 ottobre, è prevista la "Marcia donne, vita, libertà": l'appuntamento è fissato alle 11 con partenza da piazzetta della Lega e arrivo davanti alla Prefettura. Gli eventi e le iniziative sono aperti a tutti e a ingresso gratuito.

Sempre domani, giovedì 27, all'Associazione Cultura e Sviluppo, in piazza Fabrizio De André è anche in programma, dalle 18 alle 20, un incontro e dibattito con ospite G. C. Farian Sabahi: sarà presentato il libro “Noi donne di Teheran” e a seguire, sarà proiettato il video delle associazioni aderenti al progetto.