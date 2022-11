Fusione di Comuni, si cambia: ok se tutti sono d'accordo

E' stato licenziato a maggioranza ieri, dalla Commissione Autonomia presieduta da Domenico Ravetti (Pd), il Ddl su “Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo”, che riscrive le norme per la fusione dei Comuni.

Con un emendamento, ha spiegato infatti l’assessore Fabio Carosso, si prescrive che il procedimento si conclude quando, in una delle realtà interessate, il risultato del referendum è contrario alla fusione. In pratica, è necessario che tutti i Comuni coinvolti siano d’accordo, almeno nella maggioranza dei cittadini che partecipano alla consultazione, perché possa proseguire l'iter di fusione. Sono intervenuti a favore Carlo Riva Vercellotti (Fdi), Gianluca Gavazza e Andrea Cane (Lega). Prima dell'approdo in Aula del Ddl, è necessario un passaggio in prima Commissione per la norma finanziaria.