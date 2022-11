Amag a Ecomondo per raccontare la sua 'transizione'

"Il Gruppo Amag ha scelto di investire nelle energie alternative": Emanuele Rava, amministratore unico di Amag Reti Gas, è a Rimini per partecipare a Ecomondo, l'evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. La multiutility alessandrina è presente per raccontare la sua storia, i suoi progetti e le ambizioni per il futuro.