Holiday Gift Guide, le idee Borsalino per le feste

Borsalino si prepara alle festività 2022 svelando una selezione di proposte pensate per celebrare in maniera speciale le ricorrenze di fine anno. La nuova Holiday Gift Guide offre idee e spunti per esaudire i desideri delle persone che ci sono più care: dagli iconici cappelli per lei e per lui, selezionati nella nuova collezione Borsalino Autunno-Inverno 2022/23, agli accessori caratterizzati da materiali preziosi e grafiche accattivanti.

Tra i regali più ambiti ci sono i cappelli, simbolo del Dna e dell'artigianalità Borsalino. La selezione di proposte femminili include l’iconico Romy in feltro di lana con tracolla rimovibile, l’elegante Melanie a tesa larga con nastro bicolore, il lussuoso Sophie in feltro velours con crystal patch cucito a mano, l’eccentrico Tiger a fantasia animalier e, infine, il romantico Giulietta con nastro in strass. Non può mancare un’originale selezione di cappelli per lui: Borsalino punta sui modelli Country con cinta in pelle, Artur effetto vintage con impunture a contrasto, Federico con nastro fantasia, Fred con patch scarabeo e Damiano con cinta jacquard.

Imperdibili le proposte in tessuto unisex che esaltano l’universo street: dal Bucket rainproof decorato con loghi d’archivio al baseball-cap Hiker in fantasia tartan, dal Bell beanie con lavorazione tricot al Macrologo Hat in feltro di lana, per finire con il Baker Boy in velluto a coste.

Infine, i lussuosi accessori Borsalino realizzati in fibre tessili naturali: scialli e poncho che reinterpretano con creatività i codici stilistici di stagione. Motivi chevron si sovrappongono alle lavorazioni jacquard floreali e all’iconico crest della Casa di Alessandria in un’esplosione di colori e fantasie inaspettate.

Le boutique Borsalino sono pronte ad accogliere i clienti, offrire consigli sulla scelta dei regali perfetti e fornire tutto il supporto necessario per rendere speciali le prossime festività. Sulla piattaforma e-commerce la nuova sezione Style Guide, curata dall’esperta di immagine Rossella Migliaccio, offre la possibilità di scegliere i regali guidati dalle funzionalità Facial Shape e Armocromia per valorizzare le caratteristiche peculiari di ogni viso.