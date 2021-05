Enrico D'Urso (Alessandria 1986), è laureato in fisica biomedica presso l'Università degli studi di Torino. È un comunicatore della scienza e si occupa in particolare di nucleare, energia ed ambiente, ambiti in cui ha concentrato buona parte della sua formazione accademica.

Ha tenuto degli incontri divulgativi nella Notte europea dei Ricercatori di Alessandria ed è risultato vincitore del Forum Ferdinando Rossi all'Università di Torino.