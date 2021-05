Guido Martina, laureato in giurisprudenza nell'anno 1978 presso l'Università di Torino e dal 1980, esercita la professione forense in Alessandria in ambito civilistico. Fin dall'inizio mi sono indirizzato verso i settori della locazione e del condominio che sono diventati gli argomenti prevalenti in cui opero. Da oltre 20 anni rispondo a quesiti in materia condominiale su una rubrica inizialmente gestita da una organizzazione di categoria di piccoli proprietari e in seguito dal “Piccolo” di Alessandria”. Dall'anno 2012 data della riforma, gestisco i corsi per amministratori di condominio ed i relativi aggiornamenti presso il Collegio Geometri della Provincia di Alessandria.