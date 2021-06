Sara Angeleri

Laureata in psicologia del lavoro e delle organizzazioni all'Università degli Studi di Torino e specializzata in psicoterapia sistemico relazionale e mediazione familiare sistemica presso il Centro Studi Eteropoiesi di Busso e Stradoni.

Da vent'anni si occupa di “persone”, coppie, famiglie ed organizzazioni, come psicoterapeuta e consulente. Valorizzazione della persona, cura delle relazioni disfunzionali, comunicazione efficace, gestione delle risorse umane, formazione professionale.

Nell'ultimo anno la pandemia Covid 19 e l’emergenza sanitaria hanno determinato un significativo impatto sulle abitudini e sugli stili di vita. Lockdown, coprifuoco e limitazione della libertà individuale hanno generato in ognuno di noi sentimenti di rifiuto o di angoscia. Abbiamo bisogno di uno spazio di ascolto dedicato in particolare a quel disagio psicologico e al recupero del benessere psicofisico.

Per info www.saraangeleri.it; psicologo@saraangeleri.it