Luca Davini, socio fondatore di Mantelli Davini Avvocati Associati, studio legale con sedi a Torino e Milano. Opera da venti anni nel campo della contrattualistica internazionale e del contenzioso internazionale, offrendo servizi di consulenza legale strategica per l’accompagnamento all'estero delle imprese, settore in cui ha sviluppato una practice specifica in oltre 50 Paesi del mondo. Docente presso varie business school. Co-autore e curatore per il Sole 24 Ore della guida “Contratti internazionali: a cosa servono e come scriverli” pubblicata nel giugno 2021 e dell’instant book “Contratti con l’estero” pubblicato nel luglio 2022.

Il blog mira ad offrire informazioni utili e consigli pratici alle imprese che operano con l’estero sull’importanza del contratto internazionale, uno strumento di lavoro che può creare valore per l’impresa e il suo business, da utilizzare come guida pratica per l'attuazione del piano marketing, come mezzo di prevenzione, limitazione e gestione dei principali rischi economici e come forma di comunicazione dell'impresa italiana che vuole presentarsi professionalmente e dialogare senza ambiguità con partners di diversa lingua e cultura.

Contatti: davini@imantelli.com; www.imantelli.com