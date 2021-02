Valeria Magnelli

Ruolo del calcio nello sviluppo di fenotipi di cellule prostatiche androgeno-resistenti. Il recettore degli androgeni gioca un ruolo fondamentale nella crescita delle normali cellule prostatiche ed è stato coinvolto nello sviluppo di quasi tutte le forme di carcinoma prostatico. La mancanza di androgeno è la via principale di trattamento per carcinomi in stadio avanzano e spesso causa una notevole remissione del tumore. Talvolta alcuni pazienti però evolvono verso forme particolarmente aggressive in cui non esiste una terapia valida. La transizione verso questa forma può essere influenzata da canali calcio di membrana il cui ruolo è tuttora scarsamente investigato. La ricerca ha lo scopo di indagare i meccanismi responsabili di questa transizione verso forme di carcinoma androgeno-resistenti e valutare se modificazioni nelle dinamiche del calcio possono antagonizzare questo processo valutando l’alterata espressione di proteine calcio-dipendenti e di canali del calcio in diverse linee cellulari con malignità crescente.