Marco nasce ad Asti nel febbraio del 1982, e diventa alessandrino nel 2009 dopo il matrimonio con Rossella.

Laureato in Ingegneria Industriale nel 2005 presso il Politecnico di Torino, sede di Alessandria, si occupa da 15 anni di progettazione stampi, riscoprendo ogni giorno la bellezza di lavorare con un amico.

Da 2 anni attivista per il clima, ha curato alcune iniziative “freelance” prima di entrare a far parte del gruppo “Parents for Future Italia” nel 2021.

Partecipano come partner nella redazione del blog anche amici e attivisti, il cui apporto è di fondamentale importanza al fine di rendere i contenuti maggiormente variegati.

Marco Ferrari & Co. sono affascinati dalle imprese di attivisti che diventano fonti di ispirazione, e condividono il pensiero secondo cui qualsiasi scelta noi facciamo, cambia il nostro mondo e fa parte dell’eredità che lasciamo.

Invitiamo i lettori che avranno piacere di inviare commenti o proporre storie da inserire nel blog a scriverci all’indirizzo: blog.marcoferrariandco@gmail.com