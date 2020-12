20.8.1937 26.11.2020

I familiari della cara

LUISA MAZZOLO ved. CASELLI di anni 83

desiderano ringraziare tutti coloro che hanno sinceramente condiviso il loro grande dolore.

Un grazie particolare:

agli amici dell’Associazione San Francesco per la grande manifestazione di affetto e di preghiera;

alla dott.ssa Esther Botto per la professionalità e la costante e preziosa presenza;

alla direttrice e al personale tutto della Casa di Riposo di Oviglio per l’assistenza e le cure dell’ultimo periodo.

Alessandria, 4 dicembre 2020