Una società in salute che cresce guardando il territorio

SPORT - Nuovi iscritti e conferme a livello di risultati. La stagione sportiva del Cuspo è iniziata nel modo giusto, con tante soddisfazioni nell’attività agonitica. “La sezione del basket, che è l'ultima nata ad Alessandria sta andando molto bene - commenta la presidente Alice Cometti - I ragazzi stanno affrontando il campionato nel migliore dei modi e soprattutto con un entusiasmo incredibile”.

In casa rugby si procede nel modo migliore nella nuova “casa” di Casalbagliano, “la prima squadra sta ottenendo buoni risultati e ha chiuso il 2019 al secondo posto in classifica. La Rugby Academy ha aumentato le sue fila irrobustendo la sua offerta sportiva. Il progetto Mixed Ability ha avuto una buona partecipazione proponendo finalmente un rugby per tutti e il nostro staff porterà la nostra esperienza in una serie di incontri che il Cusi organizzerà”.

In pedana, ovvero dalla scherma si registra un incremento di iscritti e una conferma sui risultati: “A livello regionale vantiamo parecchie finali e nel campo della spada, a livello giovanile, siamo comunque tra le prime società in Piemonte, una sezione giovane che sicuramente deve ancora crescere. Siamo l’unica in provincia che partecipa al progetto Coni 'Lo sport di tutti' con le sezioni di rugby e scherma per aiutare i ragazzi meno abbienti”.

Progetti futuri

“A seguito di un accordo con il Comune abbiamo riqualificato il campo di Casalbagliano anche grazie all'impegno dei genitori e dei volontari. Lo stesso si cercherà di fare per la scherma: il gran numero di iscritti ci impone di cercare una sistemazione più comoda per tutti”.

“I risultati fuori e dentro i campi ci impongono scelte sempre più performanti nell’offerta sportiva ed un serio piano per la costruzione del Centro Sportivo Cuspo polifunzionale che attualmente ospita la sezione rugby e che nelle ultime settimane ha visto l’inaugurazione di una tensostruttura per il terzo tempo per ragazzi e genitori per rendere la nostra realtà sempre più accogliente non solo dopo le partite ma anche durante gli allenamenti. È prioritario l’investimento per far sì che Casalbagliano diventi un punto di riferimento per lo sport universitario e cittadino”, dichiara il segretario generale, Alessio Giacomini.