Audi Zentrum, concessionaria digitale al tempo del Coronavirus

A fronte dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando, è richiesto a tutti noi un cambio di abitudini e maggiore responsabilità al fine di contenere la diffusione del virus. Questo cambiamento, naturalmente, coinvolge anche le aziende, chiamate ad adottare tutte le misure utili a salvaguardare la salute dei dipendenti e dei clienti con grande flessibilità, senza rinunciare alla qualità. Ma la passione non conosce confini. Così, ora che gli Showroom espositivi e i banchi Vendita Ricambi Originali Audi di Audi Zentrum Alessandria sono temporaneamente chiusi, sono tanti i servizi online messi a disposizione per il pubblico. Grazie alla tecnologia, infatti, l’attenzione verso i propri clienti rimane invariata così come il Service resta operativo per interventi di manutenzione urgenti, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.

“Oggi più che mai sentiamo il desiderio di rispondere a ogni esigenza in maniera rapida, efficace e completa”, spiega Dindo Capello, presidente del Gruppo Audi Zentrum Alessandria. “Essere all’avanguardia è per noi una priorità: negli ultimi anni, infatti le nostre concessionarie si sono, digitalizzate nell’ottica di erogare numerosi servizi online. Questo ci ha consentito, nei giorni scorsi, di organizzarci tempestivamente: da un lato per salvaguardare la sicurezza dei nostri clienti e del nostro team, dall’altro per proseguire regolarmente le attività con la qualità che ci contraddistingue – prosegue il presidente - Ci sentiamo pronti ad affrontare questo momento con la grinta di sempre. Siamo al fianco dei nostri clienti, nelle modalità adeguate alle condizioni di questa emergenza, per dare il meglio. Se ognuno di noi fa la sua parte presto torneremo a condividere l’emozione di viaggiare a bordo delle nostre straordinarie vetture. E non vediamo l’ora di ripartire tutti insieme!”.

Quali sono i servizi online offerti dalla concessionaria Audi Zentrum Alessandria?

Vetrina Audi in pronta disponibilità e usate tramite video e foto 360 gradi.

Configurazione della nuova vettura, scegliendo il proprio modello Audi preferito.

Percorso d’acquisto al 100% online, senza bisogno di recarsi in concessionaria.

Consigli per la corretta manutenzione della propria vettura. L’area Service, infatti, è operativa per interventi di assistenza tecnica. Per chi deve eseguire un intervento urgente, basta contattare la propria concessionaria di riferimento e il personale spiegherà la comoda procedura da seguire per adempiere alla richiesta.



Il personale di Audi Zentrum Alessandria è disponibile online, telefonicamente e con videochiamate. Pronto a seguire i propri affezionati clienti via chat, WhatsApp e Skype.

Per qualsiasi informazione o richiesta:

0131.242444 Chiamate e WhatsApp

0131.242400 Centralino Audi Zentrum Alessandria

Skype: customer.care.aza

E-mail: info@audizentrum-al.it

Social: Facebook (link https://www.facebook.com/audizentrumalessandria ), Instagram (LINK https://www.instagram.com/audi.zentrum.alessandria/), LinkedIn (LINK https://www.linkedin.com/company/audi-zentrum-alessandria-spa/).

Sito web: www.audizentrumalessandria.it