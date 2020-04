MERCATÒ sostiene la produzione italiana

Il Gruppo Dimar, attraverso i suoi supermercati e ipermercati MERCATO’, sostiene la produzione e l’economia italiana.

Fino al 26 aprile i punti vendita del Piemonte e della Liguria a insegna MERCATO’ promuoveranno prodotti italiani per compiere, insieme ai clienti, una grande impresa: aiutare i piccoli imprenditori a tornare alla normalità, al lavoro e alla vita.

«Noi siamo Italiani e siamo vicini alle Aziende Italiane da sempre - commenta Alessandro Revello, Direttore Generale Dimar - In questi anni abbiamo saputo selezionare quelle che portano avanti processi produttivi sicuri, tecnologicamente avanzati, a prezzi competitivi, preservando le nostre tradizioni. In questo momento così difficile vogliamo valorizzare ancor di più il settore agro-alimentare del Paese all’interno dei nostri assortimenti. In modo particolare i produttori medio-piccoli, che portano sulle tavole l’eccellenza di una produzione che il mondo ci invidia da sempre, e che sono la spina dorsale della nostra economia».

MERCATO’ – insegna parte di SELEX Gruppo Commerciale, la terza realtà della distribuzione moderna del Paese – ha contribuito in queste settimane a sostenere la Sanità italiana e la Protezione civile attraverso donazioni e raccolte fondi.

Oggi il messaggio è diretto ai Clienti che, nel scegliere di acquistare prodotti 100% italiani, possono dimostrare di essere orgogliosi di quello che l’Italia sa e può fare, e che sanno essere coesi nelle sfide importanti.

Per informazioni:

https://www.mymercato.it/

MERCATO’: SCEGLIAMO L’ITALIA E L’ITALIANITA’