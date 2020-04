Anziani Mai Soli di Antonio Tortorici, l'alternativa alla casa di riposo nel luogo più familiare: la casa

Il servizio di assistenza Anziani Mai Soli è personalizzato in base alle esigenze dell'assistito/a e della sua famiglia -

La nostra struttura offre sia un servizio di assistenza 24 ore 7 giorni che un servizio ad ore con personale qualificato, selezionato e formato presso le nostre strutture in grado di assistere il proprio caro nello svolgimento delle azioni quotidiane, nella sua cura medicale e personale curando gli ambienti in cui vive, stimolandolo nelle azioni di vita quotidiana ed assistendolo, alla necessità anche presso strutture socio-sanitarie.



Anziani Mai Soli di Antonio Tortorici ALESSANDRIA - Via Milazzo 34 - Resp. Dott. Antonio Tortorici 347 9022514 email: anzianimaisoli.tortorici@virgilio.it

ASTI - Via Rossini 31 Resp. Gerardo Barbera 389 0162804 email: anzianimaisoli.asti@gmail.com

Coordinamento servizi di assistenza Sig.ra Valentina Marchese 324 6140156 - www.anzianimaisoli.it - logo FB: Anziani Mai Soli