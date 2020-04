Pd Fubine, un 1° Maggio molto particolare

Quest'anno sarà un 1° Maggio diverso dal solito. Saremo distanti, ma vogliamo rimanere uniti.

Purtroppo non festeggeremo insieme con il tradizionale Pranzo dei Lavoratori, ma abbiamo ritenuto importante dare sostegno a quelle famiglie in difficoltà proprio perché in questo difficile momento non stanno lavorando.

Per questo motivo il Circolo Pd di Fubine ha deciso di donare 1.000 euro per buoni spesa all'Associazione L'Abbraccio e, in particolare, al gruppo di volontariato Il Colibrì, che si occupa di aiutare le famiglie fubinesi in difficoltà.

Con questo gesto vogliamo augurarvi una buona Festa dei Lavoratori, anche se diversa dal solito.