Il Cuspo non si ferma, allenamenti online per le squadre

Il Cuspo ritiene fondamentale, in questo periodo, mantenere i contatti e proporre agli atleti dei programmi per allearsi a distanza.

Gli agonisti della sezione scherma, sotto la guida in remoto della maestra Alice Cometti (presidente del Cuspo), sono chiamati ad allenarsi tre volte a settimana.

La squadra di basket, invece, sta seguendo un programma personalizzato in attesa della ripresa del campionato, mentre atleti e staff della sezione rugby si sono spostati da Casalbagliano – sede del Centro Sportivo Cuspo – al web, grazie ai programmi di videolezioni in streaming che in queste settimane di quarantena abbiamo un po’ tutti imparato ad utilizzare.

Con i preparatori atletici Lorenzo Chiarlo (per il settore giovanile) e Fabio Bellora (prima squadra – La Huella Workout Club Alessandria) i ragazzi hanno proseguito le sessioni di allenamento e così faranno per tutto il periodo di chiusura impianto di questa anomala stagione sportiva.

Non si sono dimenticati neppure dei più piccoli: anche loro stanno facendo attività ludiche con i propri istruttori, ognuno a casa, propria, naturalmente. Le ragazze della squadra femminile stanno svolgendo sessioni di allenamento privato supervisionate sempre da Lorenzo Chiarlo.