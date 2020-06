Coscarella, igiene e pulizia che fa la differenza

L'emergenza contagio ha dimostrato più che mai l'importanza di lavorare e vivere in ambienti puliti e salubri, a vantaggio della salute e della produttività. Ma la ‘fase 2’ ha visto anche molti ‘improvvisati’ che hanno visto opportunità di mero business, senza badare alla qualità e alla cura della clientela. Igiene Coscarella srl è una storica ditta che opera sul territorio alessandrino da 40 anni e che continua a farsi apprezzare per la professionalità dei servizi.

Il giovane Paolo Coscarella, che da qualche anno ha preso le redini dell'impresa, ha proprio insistito sul ‘fare la differenza’, sia come immagine sia come vasta gamma di offerte: “L’azienda segue il cliente a 360° non solo con pulizie ordinarie e straordinarie, ma anche con attività di giardinaggio, sanificazioni, pulizie di macchinari industriali, fornitura di prodotti professionali per la pulizia come carta asciugamani, carta igienica, saponi, paste lavamani e igienizzanti vari - spiega Coscarella - Già a metà febbraio, prima del lockdown e delle disposizioni ministeriali, avevamo incominciato ad utilizzare prodotti per la sanificazione profonda, proprio per offrire un servizio specialistico ed altamente qualificato”.

Non solo, la ‘forza’ della ditta sta nel parco macchine, nel senso dei mezzi altamente specializzati per pulire grandi superfici, pavimenti particolari o per sgrassare parti meccaniche. Coscarella dispone inoltre di attrezzatura per lavare i vetri a grandi altezze. Addirittura alcune fabbriche hanno macchine pulitrici in loco ad uso esclusivo. Un altro dettaglio che fa apprezzare la ditta da grandi concessionarie d'auto, fabbriche e non solo.

La costante crescita professionale e la ricerca di prodotti e metodi sempre all'avanguardia gli ha permesso di portare sul mercato locale – anche in questo caso i primi a farlo – un secchiello con panni monouso igienizzanti da utilizzare ‘a strappo’ per le frequenti necessarie igienizzazioni dei vari ambienti e superfici di lavoro. Si evita di usare spruzzini, carte e stracci: il funzionamento è un po’ come quello delle salviette rinfrescanti da viaggio, ma declinato alle esigenze attuali e destinato a chi ne deve fare un uso massiccio e duraturo.

Per informazioni:

348/5202677

info@igienecoscarella.it

sede: via dell’Automobile, 28 – Alessandria