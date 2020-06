Mr. Barbis apre in piazza Garibaldi: nuova vita a scarpe e chiavi d'ogni tipo

Mr Barbis raddoppia e apre anche in piazza Garibaldi 22, con tutta la comodità di un ampio parcheggio e non solo. A dispetto di chi pensa che i servizi di calzoleria siano poco popolari, lo storico marchio che da 11 anni serve gli alessandrini in via Milano amplierà l’offerta dei servizi mantenendo la qualità di sempre.

La riparazione delle calzature resta un servizio importante: “Sono sempre tante le persone che decidono di dare nuova vita ad un paio di scarpe di pregio - spiega Antonio Zoppi che insieme a Kastriot Llojku gestisce i due negozi - Eseguiamo riparazioni dalle più classiche a quelle più complicate come la rigenerazione totale delle calzature o il lavaggio professionale, tintura o allargatura. Accessori legati alla pelletteria non mancano in un locale ampio e comodo. Ad essi si aggiungono i servizi di affilatura lame, duplicazione chiavi di ogni tipo e sostituzione di serrature”.

Uno dei punti di forza di Mr. Barbis è infatti il servizio rapido: non c’è mai a aspettare troppo e la sicurezza di qualità e lavori fatti a regola d'arte. In più si garantisce una igienizzazione microbiologica su calzature, piumini, indumenti a lavoro con un sistema all’ozono, brevettato e certificato.

Da Mr Barbis si può fare la copia di ogni tipo di chiave, anche quelle delle automobili: “Decisamente più conveniente rispetto ai prezzi che chiedono le case costruttrici o i concessionari, in media si spende la metà e si ha il medesimo risultato in termini di resistenza e funzionalità”. Chiavi, riparazioni gusci, duplicazioni radiocomandi, compresi quelli di portoni e cancelli automatici.

Mr Barbis è su Facebook @misterbarbis, sul web (www.misterbarbis.it) dove trovare tutti i servizi, alcune curiosità, le promozioni in corso e farsi consigliare il tipo di serratura migliore per le proprie esigenze.

Tel. 0131-1716638.