L'estate riparte al Bellavita

Un fiore all’occhiello per Spinetta Marengo e tutta la provincia di Alessandria. E’ il parco del benessere “Il Bellavita” riportato agli antichi splendori da un Gruppo genovese, quello che gestisce le Piscine Sciorba e altri importanti impianti a Genova e che ha fatto una importante scommessa in questo magnifico polo acquatico nell’alessandrino.

Il Parco si compone di una magnifica area esterna con piscine completamente rinnovate, scivoli, cascate, vasche idromassaggio mentre all’interno, con la rinnovata piscina tropicale, ci sono anche terme, palestre e mille possibilità e ampi spazi per vivere l’acqua in relax e sempre in massima sicurezza. Tra le ultime novità il “Flow ride”, una delle poche onde per surfare che è stato completamenti rinnovato.

“Abbiamo intrapreso un viaggio emozionante per creare un marchio di valore, un solido brand del divertimento, dello sport e del benessere e abbiamo formato una squadra leggendaria di professionisti, capaci di trasformare le nostre aspirazioni in realtà”, racconta Marco Ghiglione, manager del Bellavita.

“Nei mesi che hanno preceduto la riapertura, abbiamo lavorato intensamente per verificare e ripristinare tutte le attrezzature, in taluni casi rinnovando e innovando le attrezzature fitness. Lo stesso impegno ci ha visti coinvolti per l’area dedicata al nuoto e al relax. Un nuovo viaggio deve iniziare con le risorse migliori perché tutto deve essere pronto e all’altezza di chi deciderà di premiarci con la sua fiducia”.

Investimenti importanti e dal primo luglio una riapertura con la nuova splendida area esterna splendidamente ristrutturata. Prosegue Ghiglione: “Abbiamo formato team di professionisti per ogni momento della permanenza dei nostri clienti al Bellavita, perché in ogni momento hanno diritto alla massima attenzione e ai migliori servizi. Crediamo che il benessere nasca dall’armonia pertanto curiamo ogni dettaglio che possa contribuire ad offrire un momento piacevole, rigenerante e benefico”.

Il Bellavita ha riaperto ma non si tratta di una semplice riapertura. Prima l’inaugurazione “indoor” del settembre 2019 e ora il nuovo parco acquatico all’aperto in funzione dal primo luglio. “È l’inizio di un nuovo viaggio che parte in modo differente rispetto al passato”.

Tante offerte per tutti i gusti. Per esempio nei giorni di martedì e mercoledì si potrà usufruire dell’Offerta Social con ingresso a soli 10 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi. Una parte dei trattamenti “Space” potrà essere realizzata a bordo piscina e a settembre ci sarà un grande evento “Open” per festeggiare la ripartenza a pieno regime.

Il Bellavita è il punto di riferimento nella provincia di Alessandria per chi ama relax e benessere, oggi più che mai in totale sicurezza.