Gli Ambulanti Forte dei Marmi tornano a Salice Terme

SALICE TERME - Tornano le bancarelle nella via delle Terme, a Salice (Pv). Domenica 6 settembre arriveranno le bancarelle degli Ambulanti di Forte dei Marmi, boutique a cielo aperto famose in tutta Italia per la qualità dei prodotti esposti. Il made in Italy artigianale di pelletteria, abbigliamento, bigiotteria, biancheria e tessuti toscani saranno a Salice Terme (Comune di Godiasco Salice) dalle 8 alle 19, nella via centrale delle Terme.

L’atmosfera non è di un semplice mercato ambulante: quando arrivano gli Ambulanti di forte dei Marmi – un vero e proprio marchio registrato, per distinguersi dagli imitatori – la città si anima ed è per tutti una festa. L’anno scorso il Consorzio aveva organizzato più di 100 tappe in giro per il Paese per proporre idee regalo e collezioni moda a prezzi molto interessanti.

«Il nostro è un invito - spiega il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli - a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente».

