Muscoli e benessere, in 40 minuti si può

Forti dell’esperienza quasi decennale di Curves - la prima palestra dedicata al benessere femminile con sessioni di allenamento di mezz’ora - apre ad Alessandria 40:minutes, progetto tutto alessandrino che coniuga l’efficacia dell’allenamento a tempo, con numerose possibilità, a partire dall’allargamento del pubblico. 40:minutes è pensata per uomini e donne, con allenamenti mirati per la tonificazione, la perdita di peso e il benessere fisico in generale.

Una palestra per tutti, dai 12 anni in su, in cui ogni esigenza è esaudita grazie alla competenza e all’esperienza degli istruttori, in primis Maurizio Dragna, club manager ideatore del format 40:minutes. “40:minutes nasce da una specifica richiesta all’interno del CentoGrigio: molti ci chiedevano una palestra multifuzione sia per donne sia per uomini in cui potessero convivere l’efficacia di un allenamento in un tempo specifico (40 minuti, appunto), con la possibilità di avere un’area per i corsi. Pilates e ginnastica posturale, per esempio”.

Le attività sono cadenzate ogni ora. Giusto il tempo di sanificare le attrezzature e igienizzare le parti comuni e poi si ricomincia: “Siamo aperti dalle 8 alle 21. In palestra andiamo a migliorare quelle che possono essere delle problematiche fisiche specializzate con attività personalizzata, ma anche può essere scelta per allenamenti ad alta intensità o per un allenamento cardiovascolare brucia grassi. Gli uomini, in particolare, hanno a disposizione un kit di attrezzi personale per la ginnastica funzionale (kettlebell, wallball, trx per esercizi in sospensione..) e una piccola “area personal” per i più esigenti o per chi vuole avvicinarsi ad un nuovo allenamento. Insomma, tanti modi per ‘vivere’ 40:minutes e concentrare l’attività fisica in base ai propri obiettivi. Per il rafforzamento muscolare è previsto anche un vero e proprio boot camp ispirato all'allenamento dei corpi speciali statunitensi, ottimo per tonificare, perdere peso ed aumentare forza e resistenza fisica.

Uptivo

La novità, unica ad Alessandria e nel Basso Piemonte è la tecnologia ‘uptivo’ che consente di monitorare in tempo reale l’andamento dell’allenamento. Grazie ad un cardiofrequenzimetro personale si possono tenere sotto controllo su uno schermo da 70 pollici la frequenza cardiaca, le calorie consumate, l’intensità di allenamento e altri parametri, tra cui la qualità della prestazione fisica parametrata alla propria persona. “È l’ideale per tutti gli sportivi e per la preparazione atletica”.

È provato che in questo modo non si perde la concentrazione, anzi: l’efficacia dell’allenamento individuale aumenta sensibilmente. Contemporaneamente l’allenatore potrà verificare in qualsiasi momento le performance per motivare, correggere e modificare gli obiettivi. In gruppo ci si può invece sfidare a chi raggiunge i target.

La promozione

Per i primi 50 iscritti il tesseramento è scontato del 75%, mentre il mensile è ad un prezzo speciale: da 39 euro.

40:minutes è al

Cento Grigio (stesso complesso di Curves)

via Bonardi, 25

391.7325129

40min.lab@gmail.com