Centro Unika, un percorso verso la salute e il benessere

OVADA - La Medicina Fisica e Riabilitazione costituisce un cardine del sistema sanitario ed è alla base di ogni percorso di recupero funzionale e psicofisico.

Il Centro Unika con sede a Ovada, è un importante punto di riferimento sul territorio, creato per fornire prestazioni di qualità in ambito di riabilitazione ortopedica post traumatica e sportiva, rieducazione posturale, motoria e altri servizi specialistici per riacquistare salute e benessere.

Struttura e metodo

La sede di Unika è stata progettata per garantire ai pazienti la massima accessibilità e un alto standard di comfort. Il centro è dotato di un’ampia palestra provvista delle migliori attrezzature e al suo interno sono stati dislocati sei studi medici per fisioterapisti, massofisioterapisti e medici specialisti, più tre box per terapie strumentali; completano la struttura spaziosi spogliatoi e una confortevole sala d’attesa.

Il punto di forza di Unika è costituito dall’azione combinata e integrata di un team di medici, fisioterapisti, osteopati, massofisioterapisti, rieducatori del movimento, che ascoltano e sostengono il paziente dalla diagnosi precoce alla realizzazione di un programma fisioterapico individuale costruito sulle sue singole specificità.

Il paziente viene considerato nella sua globalità e accompagnato nel percorso di recupero con approcci multidisciplinari, supportato dal confronto e dal lavoro in sinergia delle varie figure professionali, ciascuna con le proprie peculiarità e in continuo aggiornamento, coadiuvate dalla Direzione sanitaria in cui sono presenti, tra gli altri, due medici fisiatri.

Terapie e servizi

Tecnologia, professionalità e metodologie d’avanguardia consentono agli operatori di Unika di applicare ogni tipo di terapia riabilitativa e rieducativa.

La kinesiterapia (terapia del movimento) consente la ripresa motoria dopo un lungo periodo di immobilità con l’uso di stimoli meccanici su sistema nervoso e muscolare, ossa e articolazioni.

La riabilitazione del pavimento pelvico è un trattamento clinico diffuso solo da pochi anni in Italia. Il centro Unika ha predisposto un protocollo specifico con fisioterapisti specializzati in questo tipo di terapia, affiancati dalla dottoressa Maria Laura Lopes, specializzata in fisiatria.

Le terapie manuali permettono di alleviare dolori localizzati e di riattivare tessuti e articolazioni, attraverso interventi specifici sull’apparato neuro-muscolo-scheletrico.

Le terapie strumentali utilizzano ultrasuoni, correnti elettriche e onde elettromagnetiche il cui impatto sui tessuti provoca attenuazione del dolore, attivazione del metabolismo locale, tonificazione muscolare.

I servizi del centro vanno oltre la rieducazione funzionale con l’organizzazione di corsi in palestra di Back School, Pilates, Yoga terapeutico e Circuito funzionale per piccoli gruppi, allo scopo di raggiungere uno stato di equilibrio e di benessere globale.

UNIKA srl

via Giosuè Carducci 1

15076 Ovada (AL)

tel. 0143 833158

info@unikafisio.it

www.unikafisio.it