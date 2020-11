Decor 2, nuova vita agli edifici con la formula chiavi in mano

OVADA - Ogni progetto di decorazione e ristrutturazione edilizia comprende quell’insieme di opere che mirano alla trasformazione dell’edificio, sia negli spazi interni che esterni. Quando una ristrutturazione viene realizzata a regola d’arte, consente di riportare a nuova vita ogni architettura con interventi tesi a renderla più accogliente e funzionale.

Decor 2 di Luca Torello è un’impresa di Ovada che si inserisce nel panorama locale dell’edilizia, grazie all'esperienza maturata in molti anni di presenza sul territorio e il continuo aggiornamento su tendenze di mercato, materiali e tecniche di lavorazione. Con la massima professionalità, Decor 2 mette il cliente al centro, puntando sul raggiungimento delle sue aspettative e sulla corretta esecuzione dei lavori eseguiti con la formula chiavi in mano.

I servizi

Decor 2 esegue ogni tipo di tinteggiatura, imbiancatura e decorazione di pareti e muri interni ed esterni, applica intonaci anti umidità e realizza rivestimenti murali e isolamenti a cappotto.

La personalizzazione degli ambienti interni viene ottenuta con stucchi, velature, spugnature e tutte le altre tecniche di pittura decorativa, con una vasta gamma di colori e disegni perfettamente in sintonia con il design degli arredi. In ambito di ristrutturazione d’interni, Decor 2 si occupa anche di costruire pareti divisorie, strutture in cartongesso, soffittature e controsoffitti, fatti con lastre isolanti sia dal punto di vista termico che acustico, di posare pavimenti e di ristrutturare stanze da bagno.

Fra i servizi è compreso anche il restauro delle facciate di edifici moderni e storici, realizzato in modo conservativo per mantenere inalterate le caratteristiche di pregio architettonico.

Il prodotto di punta

Negli ultimi anni architetti, arredatori e decoratori, quando progettano le pavimentazioni, prendono in considerazione un materiale alternativo: la resina, utilizzato prevalentemente in ambiti industriali.

Il pavimento in resina oggi è previsto anche in contesti residenziali, in uffici e showroom, spesso scelto perché ritenuto un interessante elemento decorativo. Questa finitura, realizzata con prodotti che vengono gettati direttamente in fase d’opera, può essere liscia, ruvida, lucida, opaca o satinata, è ideale da posare e conferisce un maggior grado di isolamento alle pavimentazioni. L’azienda Decor 2 tratta questa lavorazione speciale proponendo pavimenti in resina altamente resistenti, dalla fattura impeccabile e di notevole qualità.

«Il nostro obiettivo – spiega il titolare Luca Torello – è quello di dare vita ad ambienti sia confortevoli che tecnologicamente avanzati, senza tralasciare l'impronta personale del committente. Crediamo nell’importanza del dialogo con clienti, architetti e arredatori, per questo offriamo la nostra consulenza tecnica per poter soddisfare ogni progetto».

DECOR 2

via Buffa,11

15076 Ovada (AL)

339 5054612

lctorello@gmail.com

www.decordue.com